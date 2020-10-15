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Aktüel GÜNCELLEME - Niğde'de "tefeci" operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Niğde'de "tefeci" operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-15 23:42:02 -
GÜNCELLEME - Niğde'de "tefeci" operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Polis ekiplerinin eş zamanlı operasyonunda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A. ve M.A.Ç. çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, C.E, S.E, Y.E, Z.E. ve H.M.G. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 13 Ekim'de kent merkezinde 7 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 8 çek-senet, 3 tapu, 7 cep telefonu, hafıza kartı, alacak verecek durumlarını gösteren çeşitli imzalı belge ve ajanda ele geçirilmişti.

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