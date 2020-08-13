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Aktüel

GÜNCELLEME - Netanyahu BAE ile anlaşma karşılığında ilhak planını geçici olarak erteledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak planında değişiklik olmadığını ve BAE ile yapılan anlaşmaya başka Arap ülkelerinin de katılacağını söyledi NETANYAHU'NUN AÇIKLAMASINDAN DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-13 21:29:27 -
GÜNCELLEME - Netanyahu BAE ile anlaşma karşılığında ilhak planını geçici olarak erteledi

KUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak planını ertelediğini ancak planda bir değişiklik olmadığını açıkladı.

Netanyahu, anlaşmaya ilişkin Batı Kudüs’teki başbakanlık ofisinde düzenlediği basın toplantısında, BAE ile "barışa karşılık barış" esası üzerine anlaşmaya vardıklarını, bu anlaşmanın, ticaret, turizm ve havacılık alanlarını kapsadığını belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak planına ilişkin ise Netanyahu, planın ABD ile tam koordineli bir şekilde devam edeceğine vurgu yaparak, “İlhak planımızda herhangi bir değişiklik yoktur.” dedi.

Netanyahu, ilhak planının iptal edilmediğine dikkati çekerek, “ABD Başkanı Donald Trump’ın, ilhak planını geçici olarak askıya alma talebini kabul ettim.” ifadelerini kullandı.

BAE ile atılan adımı “gerçek bir barış anlaşması" olarak niteleyen İsrail Başbakanı, başka Arap ülkelerinin de bu anlaşmaya katılacağını belirtti.

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