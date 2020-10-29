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Aktüel GÜNCELLEME - Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi yoğun bakımda sürüyor
Aktüel

GÜNCELLEME - Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi: - "Son birkaç gündür ulaşılan olumlu seyir ve bununla uyumlu klinik bulguları gözlemlenmekte, tıbbi destek uygulamaları devam etmektedir" - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: - "Karaciğeri, böbreği ve diğer bütün sistemleri iyi durumda. Enfeksiyonu mevcut. Onunla mücadele ediyoruz. Bilinci açık. Ara sıra ağızdan besleniyor. Az az da olsa çorba içiyor" REKTÖR ÖZKAN'IN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-29 16:40:33 -
GÜNCELLEME - Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi yoğun bakımda sürüyor

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilerek, "Son birkaç gündür ulaşılan olumlu seyir ve bununla uyumlu klinik bulguları gözlemlendiği" açıklandı.

Hastane Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Böcek'in tedavisinde durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilerek, "Bununla birlikte son birkaç gündür ulaşılan olumlu seyir ve bununla uyumlu klinik bulguları gözlemlenmekte, tıbbi destek uygulamaları devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise Böcek'in geldiği güne göre çok daha iyi durumda olduğunu söyledi.

Başkan Böcek'in tedavisinin bir haftadır oldukça olumlu geçtiğine dikkati çeken Özkan, şunları kaydetti:

"Karaciğeri, böbreği ve diğer bütün sistemleri iyi durumda. Enfeksiyonu mevcut. Onunla mücadele ediyoruz. Bilinci açık. Ara sıra ağızdan besleniyor. Az az da olsa çorba içiyor. Böcek'in fizik tedavi süreci devam ediyor. Sabah ve akşam fizik tedavi uygulanıyor. Uzun süredir yattığı için kilo kaybetti, güçsüz kaldı. O kiloyu, gücü yeniden kazandırmak istiyoruz. Yoğun bakım süreci devam ettiği için 'hayati tehlikeyi atlattı' diyemiyoruz. Her şey iyiye giderken koronavirüste bir anda durum tersine dönebiliyor. Gelecek hafta çok daha güzel haberleri paylaşacağımızı umuyorum."

Özkan, Böcek'in akciğerini rahatlatmak için makineye bağlı tutulduğunu, yoğun bakımdan ne zaman çıkacağına ilişkin de net bir tarih veremediklerini dile getirdi.

- 53 gündür yoğun bakımda

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.


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