  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-12 18:05:34 -
GÜNCELLEME - Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

İçmeler ve Siteler Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında B.Ö. ile C.A. gözaltına alındı, 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö. ile C.A, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı