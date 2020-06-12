GÜNCELLEME - Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı
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MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
İçmeler ve Siteler Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında B.Ö. ile C.A. gözaltına alındı, 3 kişi hakkında işlem yapıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö. ile C.A, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.