GÜNCELLEME - Muğla'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çömlekçi Mahallesi'ndeki iki adrese düzenlenen operasyonda, 44 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.E. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.