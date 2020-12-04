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Aktüel GÜNCELLEME - Muğla'da kontrol noktasında durdurulan otomobilde eroin ele geçirildi
Aktüel

GÜNCELLEME - Muğla'da kontrol noktasında durdurulan otomobilde eroin ele geçirildi

İki şüphelinin tutuklandığı operasyon polis kamerasıyla kaydedildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-04 15:45:15 -
GÜNCELLEME - Muğla'da kontrol noktasında durdurulan otomobilde eroin ele geçirildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ele geçirilen otomobilde gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye il dışından uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Uyuşturucunun getirileceği aracı tespit eden polisler, takibe başladı. İlçe girişinde durdurulan şüpheli otomobilde, 25,84 gram eroin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Ekipler, otomobildeki M.B ve Ç.C'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyon anında polis kamerasınca kaydedilen görüntüler basınla paylaşıldı.

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