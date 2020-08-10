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GÜNCELLEME - Muğla'da işçileri taşıyan midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 15 yaralı

ÖLÜ VE YARALI BİLGİSİ GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-10 21:41:42 -
GÜNCELLEME - Muğla'da işçileri taşıyan midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 15 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Ali Dereli idaresindeki 48 S 2519 plakalı midibüs, Fethiye-Antalya kara yolu Dont mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada midibüsteki işçilerden Özcan Keser olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerince midibüsten çıkarılan 16 yaralı, Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Suriye uyruklu Mustafa Aljajy ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Öte yandan kazada yaralanan midibüs şoförü Ali Dereli, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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