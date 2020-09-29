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Aktüel GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Aktüel

GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Yangında 1 hektar ormanlık alan, 3 hektar tarım arazisi, kullanılmayan bazı eski evler ile samanlık zarar gördü YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-29 16:39:19 -
GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde yerleşim yerlerini de tehdit eden orman yangını, hava ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Gevenez mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Yakındaki yerleşim yerlerini de tehdit eden alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 5 yangın helikopteri havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisi de karadan müdahale etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangının yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınabilmesi için yoğun çaba gösterildi.

Kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanan yangında 1 hektar ormanlık alan, 3 hektar tarım arazisi, kullanılmayan bazı eski evler ile samanlık zarar gördü.

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