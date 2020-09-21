GÜNCELLEME - Mersin'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlılardan 3'ü tutuklandı
ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Eylül'de yakalanan H.A, H.Y, S.Ç, S.Y, M.K, İ.K, E.A. ve A.B'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden H.A, E.A. ve A.B. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda, örgütsel içerikli ve toplatma kararı bulunan kitaplar ile dijital malzemeler ele geçirilmişti.