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Aktüel GÜNCELLEME - Mersin'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlılardan 3'ü tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Mersin'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlılardan 3'ü tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-21 18:32:15 -
GÜNCELLEME - Mersin'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlılardan 3'ü tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Eylül'de yakalanan H.A, H.Y, S.Ç, S.Y, M.K, İ.K, E.A. ve A.B'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden H.A, E.A. ve A.B. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, örgütsel içerikli ve toplatma kararı bulunan kitaplar ile dijital malzemeler ele geçirilmişti.

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