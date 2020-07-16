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GÜNCELLEME - Mersin'de teslim olması sağlanan terör örgütü PKK üyesi, ailesiyle buluşturuldu

Emniyetteki işlemleri süren zanlının, ilk ifadesinde yaklaşık 8 yıldır yer aldığı örgütten birkaç kez kaçmayı denediği ancak ölümle tehdit edildiğini anlattığı öğrenildi DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-16 13:52:42 -
GÜNCELLEME - Mersin'de teslim olması sağlanan terör örgütü PKK üyesi, ailesiyle buluşturuldu

MERSİN (AA) - Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, teslim olmasını sağladığı terör örgütü PKK üyesi kişiyi ailesiyle görüştürdü.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kandırılarak ailelerinden koparılan genç ve çocukların tekrar topluma kazandırılması, örgütler içerisinde masumane gibi görünen faaliyetlerle çocuk ve gençlerin kandırılmasının önlenmesi, örgüte katılanların teslim olmalarının sağlanması için "aile ve birey" görüşmeleri yaptı.

Görüşmeler sonucunda Irak'ın kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK üyesi S.Y'nin (30) teslim olması sağlandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne davet edilen aile ile S.Y. buluşturuldu.

Emniyetteki işlemleri süren zanlının, yaklaşık 8 yıldır yer aldığı örgütten birkaç kez kaçmayı denediği ancak ölümle tehdit edildiğini anlattığı öğrenildi.

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