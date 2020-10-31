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Aktüel GÜNCELLEME - Mersin'de boş arsadaki patlamayla ilgili 4 zanlı tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Mersin'de boş arsadaki patlamayla ilgili 4 zanlı tutuklandı

Zanlıların adreslerinde patlayıcı ve düzenek oluşturmada kullanılan elektronik materyaller ele geçirildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-31 16:23:39 -
GÜNCELLEME - Mersin'de boş arsadaki patlamayla ilgili 4 zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde, boş arsada meydana gelen patlamayla ilgili gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 11 Ekim'de kentteki bir alışveriş merkezinin karşısındaki boş arsada meydana gelen ve 27 Ekim'de olayın 4 şüphelisinin yakalandığı patlamayla ilgili soruşturmayı genişletti.

Ekipler, kimliğini tespit ettiği 2 zanlıyı daha gözaltına aldı.

Zanlıların ikamet ve iş yerlerinde, patlayıcı, düzenek oluşturmada kullanılan elektronik materyaller ve dijital malzemeler bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yenişehir ilçesinde 11 Ekim'de güvenlik güçlerinin ses etkili olduğunu değerlendirdiği patlama sonucu bölgeden geçen bir kişi hafif yaralanmıştı. Olayın 4 şüphelisi 27 Ekim'de gözaltına alınmıştı.

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