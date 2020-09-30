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Aktüel GÜNCELLEME - Marmaris'te sahte parayla yakalanan İngiliz turist tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Marmaris'te sahte parayla yakalanan İngiliz turist tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-30 15:33:36 -
GÜNCELLEME - Marmaris'te sahte parayla yakalanan İngiliz turist tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahte parayla yakalanan İngiliz turist, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi'nde bir taksiye sahte sterlin verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Alınan eşkal doğrultusunda ve güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenen İngiltere uyruklu David T, Siteler Mahallesi'ndeki konakladığı 5 yıldızlı bir otelde yakalandı.

Şüphelinin odasındaki bir tablonun arkasında 177 adet sahte sterlin ve 5 gram esrar ele geçirildi.

David T'nin ifadesinde, İskoçya'da 800 sterlin karşılığında sahte sterlin aldığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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