GÜNCELLEME - Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Gördes ilçesinde 6 kişinin yaralandığı, bazı çiftlik evlerinin de zarar gördüğü orman yangını 22 saatte kontrol altına alındı.



Karayağcı ve Kayacık mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle dün saat 15.00 civarında başlayan yangına ekiplerin müdahalesi gece boyunca sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.



Şiddetli rüzgar çalışmaları zorlaştırırken Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir uçak, 8 helikopter, 65 arazöz, 31 su tankeri, 14 dozer ile çok sayıda orman işçisinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 22 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

- Yaralanan 6 kişinin tedavisi devam ediyor

İlk belirlemelere göre yangında 50 hektarlık ormanlık alan, 10 kadar ev ve ahır zarar gördü. Bazı traktör ve otomobillerde de ağır hasar oluştu.

Hayvanlarını kurtarırken dumandan etkilenerek ya da yanarak yaralanan 6 kişinin ise tedavisi sürüyor.

- "Dünden beri ağlıyorum"

Yangında, evleri ve ahırları kullanılamaz hale gelen vatandaşlar büyük üzüntü yaşıyor.



Evi kullanılamaz hale gelen Rahime Taş, gözyaşları içinde büyük bir felakete uğradıklarını anlattı. Taş, "Çalıştığımız için yetişemedik. Yangında her şeyimizi kaybettik. Dünden beri ağlıyorum. Sabaha kadar üzüntüden uyuyamadım." diye konuştu.

Bölgede evi bulunan emekli öğretmen Sebahattin Karagöz ise evine ulaşan alevleri söndürme çabalarının sonuç vermediğini dile getirdi.

Yangında yaralananlardan Hayrullah Dağlı'nın oğlu Harun Dağlı da yangının çok hızlı ilerlediğini ve evlerini kurtaramadıklarını dile getirerek, "Yangın, Kayacık tarafından geldi. 15 dakikada buraya ulaştı. Hayvanları zor kurtardım. Annem ve babam evde kaldı. Daha sonra yaralı kurtulmuşlar babam hastaneye kaldırılmış." ifadelerini kullandı.

Karayağcı ve Kayacık mahalleleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 15.00 civarında yangın çıkmıştı. Yangında bazı ev ve ahırlar da zarar görmüş, hayvanlarını kurtarırken 6 kişi yaralanmıştı.