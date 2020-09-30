  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yangında ilk belirlemelere göre 50 hektarlık ormanlık alan, 10 kadar ev ve ahır zarar gördü - Evi kullanılamaz hale gelen Rahime Taş: - "Her şeyimizi kaybettik. Dünden beri ağlıyorum" RÖPORTAJLAR VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-30 16:04:10 -
GÜNCELLEME - Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Gördes ilçesinde 6 kişinin yaralandığı, bazı çiftlik evlerinin de zarar gördüğü orman yangını 22 saatte kontrol altına alındı.

Karayağcı ve Kayacık mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle dün saat 15.00 civarında başlayan yangına ekiplerin müdahalesi gece boyunca sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Şiddetli rüzgar çalışmaları zorlaştırırken Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir uçak, 8 helikopter, 65 arazöz, 31 su tankeri, 14 dozer ile çok sayıda orman işçisinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 22 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

- Yaralanan 6 kişinin tedavisi devam ediyor

İlk belirlemelere göre yangında 50 hektarlık ormanlık alan, 10 kadar ev ve ahır zarar gördü. Bazı traktör ve otomobillerde de ağır hasar oluştu.

Hayvanlarını kurtarırken dumandan etkilenerek ya da yanarak yaralanan 6 kişinin ise tedavisi sürüyor.

- "Dünden beri ağlıyorum"

Yangında, evleri ve ahırları kullanılamaz hale gelen vatandaşlar büyük üzüntü yaşıyor.

Evi kullanılamaz hale gelen Rahime Taş, gözyaşları içinde büyük bir felakete uğradıklarını anlattı. Taş, "Çalıştığımız için yetişemedik. Yangında her şeyimizi kaybettik. Dünden beri ağlıyorum. Sabaha kadar üzüntüden uyuyamadım." diye konuştu.

Bölgede evi bulunan emekli öğretmen Sebahattin Karagöz ise evine ulaşan alevleri söndürme çabalarının sonuç vermediğini dile getirdi.

Yangında yaralananlardan Hayrullah Dağlı'nın oğlu Harun Dağlı da yangının çok hızlı ilerlediğini ve evlerini kurtaramadıklarını dile getirerek, "Yangın, Kayacık tarafından geldi. 15 dakikada buraya ulaştı. Hayvanları zor kurtardım. Annem ve babam evde kaldı. Daha sonra yaralı kurtulmuşlar babam hastaneye kaldırılmış." ifadelerini kullandı.

Karayağcı ve Kayacık mahalleleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 15.00 civarında yangın çıkmıştı. Yangında bazı ev ve ahırlar da zarar görmüş, hayvanlarını kurtarırken 6 kişi yaralanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Esra Erol'da, Arıza, Yasak Elma, Yeni Hayat, Tv8, Tele 1... RTÜK rezalete sessiz kalmadı!
Gündem

Esra Erol'da, Arıza, Yasak Elma, Yeni Hayat, Tv8, Tele 1... RTÜK rezalete sessiz kalmadı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 30 Eylül Çarşamba günü yeni yayın dönemine ilişkin gelen şikayetleri değerlendirmek üzere toplanacak...
Ermenistan'a ağır darbe! Generallerin gizli toplantısı vuruldu
Dünya

Ermenistan'a ağır darbe! Generallerin gizli toplantısı vuruldu

Azerbaycan ordusu, yüksek rütbeli Ermeni subayların bulunduğu bir sığınağı imha etti.

Cüneyt Arkın’dan Kuruluş Osman’la ilgili dikkat çeken sözler: Ben böyle şey görmedim
Medya

Cüneyt Arkın’dan Kuruluş Osman’la ilgili dikkat çeken sözler: Ben böyle şey görmedim

'Kuruluş Osman' dizisinin yeni sezonunun başlamasına sayılı günler kala dizini kadrosunda yer alan usta oyuncu Cüneyt Arkın ile özel röporta..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay