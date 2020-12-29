GÜNCELLEME - Maltepe'de öğretim görevlisi kadın öldürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi’nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sözer, Maltepe'deki evinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu.

Bağlarbaşı Mahallesi Karanfil Sokağı Barış Apartmanı'nda bir kadının rehin alınarak evde yangın çıkarıldığı ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, apartman sakinleri yoğun duman nedeniyle tahliye edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, dairedeki Aylin Sözer'in (48) öldüğü belirlendi.

Evde bulunan Kemal D. (32) ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınırken polis ekiplerine direnen Kemal D'ye çevredekiler de tepki gösterdi. Bir vatandaşın vurmaya çalıştığı şüpheli, polisin müdahalesiyle araca bindirilerek emniyete götürüldü.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, Sözer'in boğazı kesilerek öldürüldükten sonra cesedinin yakılmaya çalışıldığı, alevlerin de eve sirayet ettiği belirtildi.

Aylin Sözer'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada, şüphelinin Sözer'i 2 gün boyunca evde alıkoyduğu iddia edildi.

Olayı öğrenerek apartmanın önüne gelen Sözer'in yakınları gözyaşı döktü.

- Üniversiteden açıklama

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Eğitim Fakültesi’nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sözer'i bir kadın cinayetine kurban vermiş olmanın derin üzüntüsünü yaşadıklarına yer verildi.

Türkiye’de ve ABD’de alanında aldığı eğitimlerden sonra 2013 yılından bu yana üniversitelerinde görev yapmakta olan Sözer'in gerek akademik birikimi, gerek öğrencilerine yaklaşımı, gerek mesai arkadaşlarıyla uyumu, gerekse hayat dolu, neşeli, sıcakkanlı, yardımsever ve "İyilik Meleği" karakteriyle tüm İAÜ ailesinin büyük sevgi ve saygı duyduğu bir öğretim elemanı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Ülkemizde eğitim vermek için gezmediği, davetini kabul etmediği neredeyse hiçbir il kalmamıştı. On binlerce öğrenci ve öğretmene bilgisi, deneyimi ile ışık olmuştu." bilgisi verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Böylesine müstesna bir değeri, ülkemizin son yıllarda yükselen bir sorunu olan kadın cinayetine kurban vermiş olmak, zorluklar ve sıkıntılarla geçen 2020 yılının bizim açımızdan en acı ve en unutulmaz anısı olmuştur. Öğrenci ve personelinin yüzde 60’ı kadın olan, Türkiye’nin aydınlık yarınlarının yetiştirilmesinde büyük görevler üstlenen ve geleceğin güçlü kadın liderlerini yetiştirmekten gurur duyan bir yükseköğretim kurumu olarak, kıymetli bir akademisyenimizi böyle korkunç bir olaya kurban vermek, bizim için tarifsiz bir üzüntü, keder ve öfke kaynağıdır. Bir akademisyenin ne kadar büyük emek, özveri ve zorluklarla yetiştiğini düşünürsek, toplumumuzun kaybı daha iyi anlaşılabilir. İAÜ ailesinin, kıymetli hocamızın tüm öğrencilerinin ve sevenlerinin başı sağ olsun."