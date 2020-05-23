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GÜNCELLEME - Malatya'da "torbacı" operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-23 15:51:14 -
GÜNCELLEME - Malatya'da "torbacı" operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kilo 882 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 1 kilo 882 gram sentetik uyuşturucu ile 2 bin 430 lira suçtan elde edilen gelir olduğu değerlendirilen para ele geçirilirken, şüpheli S.Y, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

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