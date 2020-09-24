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Aktüel GÜNCELLEME - Malatya'da silahla kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - Malatya'da silahla kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Gözaltına alınan zanlı tutuklandı ZANLININ YAKALANMASI VE ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-24 17:30:54 -
GÜNCELLEME - Malatya'da silahla kavga: 1 ölü, 1 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Battalgazi ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Tabancayla yaralanan Arafat Y. ile Burak D, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Arafat Y, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olaya karıştığı iddia edilen V.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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