GÜNCELLEME - Kumcular İskelesi'ndeki gemi yangını söndürüldü
DETAYLAR EKLENDİ
İSTANBUL (AA) - Maltepe'de Kumcular İskelesi'ne demirli gemide çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi Kumcular İskelesine tadilat için yaklaşık altı ay önce demirleyen "Erdemler 6" adlı gemide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.