GÜNCELLEME - Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek yoğun bakımdan çıkarılıyor

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Ender Terzioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yataklı servise alınacağını bildirdi.

Prof. Dr. Terzioğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenen basın toplantısında, Böcek'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.



Terzioğlu, "Başkanımız Muhittin Böcek, bize gelişinin 46. gününde, doktorlarının kararıyla yoğun bakımdaki tedavisini tamamlayıp, bugün artık yataklı servisimize alınacaktır." dedi.



Böcek'in, Kovid-19'a yakalandıktan sonra ciddi sağlık sorunları oluştuğunu dile getiren Terzioğlu, çoklu organ tutulumu ve özellikle akciğer tutulumu nedeniyle entübe edildiği kaydetti. Böcek'in yoğun bakımda bir süre takip edildiğini, durumunun ciddileşmesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ricasıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesince devralındığını anımsatan Terzioğlu, şöyle devam etti:



"İlk günümüzde akciğerlerindeki ağır hasar nedeniyle ecmo (yapay akciğer) cihazı takılmıştır ve 17 gündür ecmo cihazıyla takip edilmiştir. Daha sonra cihazdan ayrılmış ve bir süre daha yoğun bakım takibi, yoğun olarak devam etmiştir. Bu süreç içerisinde başkanımızda değişik zamanlarda gelişen ciddi enfeksiyonlar ve diğer problemler de hekimlerimizin çabalarıyla büyük ölçüde tedavi edilmiş ve bugün itibarıyla hekimlerimizin kararıyla ev tipi ventilatör desteğiyle yataklı servise alınması uygun görülmüştür."



Başkanın tedavisine aynı ciddiyetle ve ekiple devam edileceğini dile getiren Terzioğlu, "Tamamen risk ortadan kalkmamıştır, yakın takip ve tedavi süreci devam edecektir. Umudumuz, en kısa sürede başkanımızın tam şifayla sağlığına kavuşmasıdır." dedi.

- "Tamamen ağızdan besleniyor"

Muhittin Böcek'in doktorları da sırasıyla alanlarını ilgilendiren konularda gazetecileri bilgilendirdi.



Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Böcek'in tedavisiyle çok yakından ilgilendiğini, her gün sağlık durumu hakkında bilgi aldığını söyledi.

Böcek'in bilincinin çok iyi olduğunu ve her şeyden haberinin olduğunu dile getiren Turhan, Başkan Böcek'in bir an evvel rutine dönmek için sabırsızlandığını aktardı.

Yoğun bakım tedavisi sırasında Başkan Muhittin Böcek'in beslenmesine ilişkin soruları yanıtlayan Turhan, yoğun bakım ünitesinden zaman zaman ağızdan beslendiğini ifade etti.

Doktorların gerektiği zaman gerektiği besinleri verdiğini anlatan Turhan, "Besin almak sadece damar yoluyla olursa onun da getirdiği sıkıntılar var. Yemek yemek sosyal açıdan başkanımızın için önemliydi. Yoğun bakım hocalarının destekleri ve kararlarıyla böyle denemeler oldu ama birçok haber yalandı. Yoğun bakımda zaman zaman ağızdan beslenme oldu, şu anda da tamamen ağızdan yemek yiyerek besleniyor." ifadelerini kullandı.

- "Akciğer fonksiyonları düzelince cihazdan ayrıldı"

Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ömer Bayezid de Böcek'in özel hastaneden kendilerine geldiğinde çok kritik durumda olduğunu belirtti.

Metabolik durumunun bozulduğunu aktaran Bayezid, şunları söyledi:

"Ecmo cihazından başka elimizde başka bir alternatif bulunmuyordu. Ecmo cihazı kalp ve akciğer fonksiyonları bozulmuş kişilerde kullanılan ve bu organların yerine geçen cihazdır. Mekanik olarak vücut dışında çalışır. Başkanımızın kalbi iyi olduğu için akciğeri için kullandık, akciğerin toparlanması için bize zaman tanıdı. 15 gün cihaz bağlı kaldı. Akciğer fonksiyonları düzelince cihazdan ayrıldı. Kendi solunumuna bırakıldı."

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özbudak, zorlu bir süreci birinci kademe olarak tamamladıklarını belirtti.

Tedavinin devam ettiğini vurgulayan Özbudak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzun ve ciddi bir rehabilitasyon süremiz olacak. Böcek’in atlattığı Kovid-19 dönemi bu hastalığın en ağır komplikasyonların yaşadığı dönem olarak yaşadık. Yoğun bakım ekibinin inanılmaz çabalarıyla, özverisiyle bugünlere geldik. Müthiş bir iş çıkardılar. Ciddi bir rehabilitasyon sürecimiz var. Uzun bir yolumuz var."

- "Fizik tedavisi, solunum terapisi devam ediyor"

Anestezi Yoğun Bakım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmiye Hadimoğlu, Kovid-19 salgın sürecinde yoğun bakımlarının çok büyük bir özveriyle çalıştığının altını çizdi. Böcek'in bugün servise alınacağını ifade eden Hadimoğlu, Böcek'i servis sürecinin ardından sağlıklı bir şekilde evine taburcu etmeyi planladıklarını kaydetti.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz, daha iyi nefes alabilmesi için uygulanan trakeostominin (nefes borusuna delik açılması) durduğunu ancak desteklerin oldukça azaltıldığını belirtti.

Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiğini dile getiren Yılmaz, "Fizik tedavisi solunum terapisi devam ediyor. Ne zamana kadar sürecine ilişkin bir süre vermek çok güç." dedi.

- "Servise çıkması bizleri çok mutlu etti"

Toplantıya katılan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de 17 Ağustos'tan bu yana ailecek hiç beklemedikleri bir anda zorlu bir süreç yaşadıklarını söyledi. Babasının sağlık durumunun iyiye gittiğini dile getiren Böcek, "Bugün servise çıkması bizleri çok mutlu etti. İnşallah bu aşamadan sonra en kısa sürede sağlığına tam olarak kavuşacak ve görevinin başına dönecek." diye konuştu.

Böcek, bu süreçte kendilerini arayan, süreci takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve tüm destek verenlere teşekkür etti.

- 64 gündür yoğun bakımda

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.



Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.



Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.