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Aktüel GÜNCELLEME - Konya'da trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - Konya'da trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-24 19:50:17 -
GÜNCELLEME - Konya'da trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Konya-Karapınar kara yolu Merdivenli mevkisinde, Mustafa Ertekin (68) idaresindeki 33 CRL 05 plakalı hafif ticari araç, Konya istikametinde seyrederken takla atarak karşı şeride geçti.

Kaza yapan araç, önce Durmuş Coşkun'un kullandığı 42 EGS 47 plakalı hafif ticari araca, ardından Kadir Kelebek yönetimindeki 01 ABY 655 plakalı tıra çarptı.

Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden Ertekin olay yerinde, Coşkun kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ertekin'in aracında bulunan Akta Aylak, diğer hafif ticari araçtaki Nuran, Hüseyin Muhammet ve Ayşe Coşkun ile Abdullah Doğanay ve Enes Macit Kurşunat yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi ile Konya'daki hastanelere kaldırıldı.



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