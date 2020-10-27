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Aktüel GÜNCELLEME - Konya'da silahlı saldırıya uğrayan anne ve kızı öldü
Aktüel

GÜNCELLEME - Konya'da silahlı saldırıya uğrayan anne ve kızı öldü

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli intihar etti ZANLININ İNTİHAR ETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-27 23:24:08 -
GÜNCELLEME - Konya'da silahlı saldırıya uğrayan anne ve kızı öldü

KONYA (AA) - Konya'da silahlı saldırıya uğrayan anne ile kızı hayatını kaybetti. Anne kızı öldüren zanlı ise intihar etti.

Ömer İ'nin Yazır Mahallesi Argunşah Sokak'ta kendisinden bir süre önce ayrılan nişanlısı Büşra Gizem Güzelsoy (27) ile annesi Gülya Barutçu'nun (48) içinde bulunduğu otomobile tabancayla ateş edip kaçtığı öne sürüldü.

İhbar üzerine bölgeye giden 112 Acil Sağlık ekibi, anne ve kızın öldüğünü belirledi. Büşra Gizem Güzelsoy'un olaydan yaklaşık 2 saat önce polis merkezine giderek Ömer İ. hakkında şikayette bulunup, koruma kararı için başvuru yaptığı ortaya çıktı.

Polis olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ömer İ'nin de bulunduğu otomobil, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Selahattin Eyyubi Mahallesi Nurullah Sokak'ta durduruldu. Araçtan inen zanlı, silahı başına dayayıp polislere bir süre direndi.

Ekiplerin ikna etme çalışmaları sürerken, Ömer İ. tabancayla yaşamına son verdi.

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