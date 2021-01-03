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Aktüel GÜNCELLEME - Konya'da silahlı kavga: 3 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - Konya'da silahlı kavga: 3 yaralı

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2021-01-03 22:39:18 -
GÜNCELLEME - Konya'da silahlı kavga: 3 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Selçuklu Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Volkan Ö. ile Mustafa Ö. vücutlarına isabet eden mermi ve saçmalarla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin bulunduğu otomobili Karaman yolunda durdurdu.

Sadık B, Mustafa C. ile Duran G'yi gözaltına alan ekipler, otomobildeki pompalı tüfeğe el koydu.

Kavgada bacağından yaralandığı anlaşılan Duran G. hastaneye götürüldü.

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