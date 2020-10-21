  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Konya'da genç avukatı bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Konya'da genç avukatı bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-21 17:32:36 -
GÜNCELLEME - Konya'da genç avukatı bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde avukat Asilcan Tuzcu'yu ikamet ettiği apartmanda bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Avukat Tuzcu'yu, 15 Ekim'de, Altunkalem Mahallesi Şehit Turgut Makascı Caddesi'nde, evinin bulunduğu apartmandaki asansöre bindiği sırada gözünden ve boynundan bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan F.Ö'nün, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Akşehir Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Avukat Asilcan Tuzcu (29), 15 Ekim'de, Altunkalem Mahallesi Şehit Turgut Makascı Caddesi'nde, evinin bulunduğu apartmandaki asansöre bindiği sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından gözünden ve boynundan bıçaklanmıştı. Sağlık ekiplerince önce Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Tuzcu, ileri tetkik ve tedavisi için Konya'ya sevk edilmişti. Polis ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheli F.Ö'yü gözaltına almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ülkücüler bu resmi paylaşan kişiyi arıyor
Gündem

Ülkücüler bu resmi paylaşan kişiyi arıyor

Sosyal medyada bir takım mihraklar, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında yapılacak seçimler öncesi psikolojik harekata girişti...
Ermenistan'ın dostlarına korku, düşmanlarına güven veren fotoğraf
Dünya

Ermenistan'ın dostlarına korku, düşmanlarına güven veren fotoğraf

Ermenistan ordusunun içinde bulunduğu tükenmişlik durumu, dünkü Savunma Bakanlığı toplantısına yansıdı.
Eski bakan hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Gündem

Eski bakan hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Beyin kanaması sonrası sabah saatlerinde hastaneye kaldırılan eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor. ..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay