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Aktüel GÜNCELLEME - Konya'da dört ay önce evlendiği eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Konya'da dört ay önce evlendiği eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

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Yeniakit Publisher
2020-12-05 19:15:35 -
GÜNCELLEME - Konya'da dört ay önce evlendiği eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 4 aylık evli olduğu karısını boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra polisi telefonla arayarak, "Eşimle tartıştım, cinayet işledim" diyerek kendisini ihbar eden koca tutuklandı.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle 40658 Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Sabri Ç. (21), sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde polis merkezini aradı, "Eşimle tartıştım, cinayet işledim." dedi.

Gelen ihbar üzerine yola çıkan polis ekipleri, verilen adresin sağlıklı olmaması üzerine, bir süre ihbarın yapıldığı evi aradı. Ekipler, yeniden irtibat kurdukları Sabri Ç'nin, "Balkonda sizi bekliyorum" demesi üzerine verilen adresi buldu.

Eve gelen ekipler, 18 yaşındaki Ece Ç'yi yerde kanlar içerisinde, hareketsiz vaziyette buldu. Sağlık ekipleri, boğazından bıçaklanan genç kadının öldüğünü belirledi.

Genç kadının cenazesi, Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, eşi Sabri Ç, gözaltına alındı.

Sabri Ç, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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