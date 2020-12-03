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Aktüel GÜNCELLEME - Kocaeli'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 4 kişi tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Kocaeli'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 4 kişi tutuklandı

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Yeniakit Publisher
2020-12-03 17:18:49 -
GÜNCELLEME - Kocaeli'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 4 kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 30 Kasım'da Okan Yalın'ın (35) ölü bulunmasına ilişkin sürdürülen çalışma kapsamında olaya karıştıkları gerekçesiyle 8 şüpheli tespit edildi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan K.K, T.K, E.K, S.K, K.K, N.Ç, H.K. ve R.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden K.K, S.K, T.K ve H.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.K ve R.Ç. ise adli kontrol şartıyla N.Ç ve K.K. de savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Serdar Mahallesi Nurettinpaşa Caddesi'nde 30 Kasım'da, bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını gören vatandaşlar, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermiş, başına darbe aldığı belirlenen Okan Yalın hayatını kaybetmişti.

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