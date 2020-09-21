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Aktüel GÜNCELLEME - Kocaeli'de bebek arabasından düşen çocuğuna şiddet uygulayan baba serbest bırakıldı
Aktüel

GÜNCELLEME - Kocaeli'de bebek arabasından düşen çocuğuna şiddet uygulayan baba serbest bırakıldı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-21 17:30:33 -
GÜNCELLEME - Kocaeli'de bebek arabasından düşen çocuğuna şiddet uygulayan baba serbest bırakıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bebek arabasından düşen çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan baba, serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki gün basında ve sosyal medyada yer alan "küçük çocuğa şiddet" konulu habere ilişkin görüntülerin yayılması üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştiren şüphelinin S.K, mağdurun da 2018 doğumlu çocuğu Y.A.K. olduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba, savcılıktan serbest bırakıldı.

Sekapark'taki kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bebek arabasındaki çocuğun yere düştükten sonra ayağa kalkması ve arabayı kullanan kişinin tokadıyla yeniden yere savrulması yer alıyordu. Kayıtlarda, daha sonra bu kişinin, yerden kaldırdığı çocuğu bebek arabasına bindirip yola devam ettiği görülüyordu.

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