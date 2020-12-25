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Aktüel GÜNCELLEME - Kocaeli ve Yalova'da telefonda dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Kocaeli ve Yalova'da telefonda dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-25 22:01:32 -
GÜNCELLEME - Kocaeli ve Yalova'da telefonda dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve Yalova'da telefonda kendisini savcı ve polis olarak tanıttığı kişileri, toplam 925 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, şüpheli F.S, 14 Aralık'ta telefonla ulaştığı Karamürsel ilçesindeki 75 yaşındaki kişiye kendisini savcı veya polis olarak tanıttı. Zanlı, adının suç örgütüne karıştığını belirttiği bu kişiden para istedi.

Evindeki 425 bin lirayı alan kişi, belirlenen yerde şüpheliyle buluşarak parayı teslim etti.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan kişinin şikayette bulunması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli F.S'yi düzenlenen operasyonla İstanbul'da gözaltına aldı.

Kocaeli'ye getirilen şüphelinin, daha önce Yalova'da da bir kişiyi aynı yöntemle dolandırarak 500 bin lirasını aldığı saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.S, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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