GÜNCELLEME - Kocaeli polisinin Bursa'da yakaladığı DEAŞ zanlısı adliyeye getirildi
ZANLININ ADLİYEYE SEVKİ EKLENDİ
KOCAELİ (AA) - Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlediği operasyonda, örgütün medya yapılanmasının kayıt, montaj, basım ve dağıtım işlerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ileri sürülen A.E. gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesine getirildi.
Zanlının, savcılıktaki işlemleri sürüyor.