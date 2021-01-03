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Aktüel GÜNCELLEME - Kırşehir'de 2 gencin dağlık arazide ölü bulunmasıyla ilgili 8 şüpheli tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Kırşehir'de 2 gencin dağlık arazide ölü bulunmasıyla ilgili 8 şüpheli tutuklandı

ZANLILARIN TUTUKLANMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2021-01-03 20:24:57 -
GÜNCELLEME - Kırşehir'de 2 gencin dağlık arazide ölü bulunmasıyla ilgili 8 şüpheli tutuklandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde kayıp olarak aranan gencin kız arkadaşıyla dağlık arazide öldürülerek gömülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Bayramözü köyünde O.Ç. (25) ve V.İ'nin (24) tabancayla öldürüldükten sonra Dağbaşı mevkisinde çukura gömülmesiyle ilgili yakalanan, aralarında öldürülen kızın annesi, babası, kardeşleri ve akrabalarının olduğu V.İ, K.İ, R.İ, R.İ, R.İ, B.İ, H.S. ve M.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye götürüldü.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 8 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.

- Olay

Dün, O.Ç'den 2 gündür haber alamayan ailesi, jandarma ekiplerinden yardım istemişti. Ailenin, O.Ç'nin 2 aydır birlikte yaşadığı V.İ'nin Bayramözü köyündeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler köyde çalışma başlatmış, O.Ç. ve V.İ, Dağbaşı mevkisinde tabancayla öldürüldükten sonra çukura gömülmüş halde bulunmuştu.

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