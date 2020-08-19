  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Kılık değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Kılık değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-19 17:55:31 -
GÜNCELLEME - Kılık değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir kuyumcudan 32 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıktan sonra kılık ve araç değiştirerek izini kaybettirmeye çalışırken İstanbul'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit ilçesinde bir kuyumcudan 20 çocuk künyesi çalındığı ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 1000'in üzerinde güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin, hırsızlık olayının ardından 5 kez kıyafet ve 4 kez toplu taşıma aracı değiştirerek Gebze'ye, daha sonra da aracıyla İstanbul'a gittiğini tespit etti.

Ekiplerin fiziki ve teknik takibi sonucu şüpheli, Sancaktepe ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalandı. Operasyonda, şüphelinin evinin yakınındaki alana gömdüğü bileklikler de ele geçirildi.

Hırsızlık suçundan hakkında 15 arama kararı bulunduğu belirlenen Y.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan hırsızlık anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kayıtlarda, zanlının teşhir standındaki bileklikleri el çabukluğuyla yanında getirdiği çantaya koyduğu görülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bergüzar Korel, ağlayarak Bakan Koca’dan yardım istedi
Gündem

Bergüzar Korel, ağlayarak Bakan Koca’dan yardım istedi

Oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabı instagram üzerinden bir canlı yayın açtı. Yayında Spinal muskuler atrofi (SMA) (doğuştan genetik ..
Abdullah Ağar ‘Bedeli ağır olur’ diyerek uyardı: Türkiye bu tuzağa dikkat etmeli
Gündem

Abdullah Ağar ‘Bedeli ağır olur’ diyerek uyardı: Türkiye bu tuzağa dikkat etmeli

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, terör örgütü PKK-PYD arasında yansıtılan kavganın bir tuzak olabileceği uyarısında bulundu...
Türkiye'den ilk açıklama geldi: Cumhurbaşkanı derhal serbest bırakılsın!
Gündem

Türkiye'den ilk açıklama geldi: Cumhurbaşkanı derhal serbest bırakılsın!

Mali’de yaşanan askeri darbe ile ilgili Türkiye’den ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı İbr..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı