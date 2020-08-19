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Aktüel GÜNCELLEME - Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-19 21:43:23 -
GÜNCELLEME - Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli E.K'nin Gaziantep'ten yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği ve Kayseri'de A.B, Ş.Ş, A.Ç, G.C, H.D, S.T. ve A.D. arasında paylaştıracağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, ev ve üst aramasında 1340 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 2 hassas terazi, 28 bin 295 lira, bir ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan E.K, Ş.Ş, A.Ç, G.C. ve S.T. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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