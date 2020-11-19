GÜNCELLEME - Kayseri'de suçüstü yakalanan zanlının 21 hırsızlık olayının faili olduğu belirlendi
ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobilden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan ve benzer 21 olayın faili olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 4 ayda araçlardan ruhsat, ehliyet, teyp ve ses sistemi çalınması olaylarının failini yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettikleri O.T'yi (24) takibe aldı.
Kentteki 21 araçtan hırsızlık olayının faili olduğu belirlenen şüpheli, otomobilden hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.