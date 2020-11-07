  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Kastamonu'da köyde yangın
Aktüel

GÜNCELLEME - Kastamonu'da köyde yangın

Köydeki 10 ev ve camiye sıçrayan yangın kontrol altına alındı - VALİ AVNİ ÇAKIR'IN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-07 02:42:32 -
GÜNCELLEME - Kastamonu'da köyde yangın

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da bir köyde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Merkeze bağlı 14 hanenin bulunduğu Tepeharman köyünde çıkan yangın, 10 ev ile bir camiye sıçradı.

Yangına çok sayıda itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekibi müdahale etti.

Ekipler, evlerin büyük ölçüde zarar gördüğü yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, köye gelerek yangın hakkında bilgi aldı.

Çakır AA muhabirine yangının akşam 22.30 sıralarında çıktığını söyledi.

Yangının elektrik kontağından çıktığının tespit edildiğini belirten Çakır, "Kısa sürede yangın diğer evlere sıçradı orman ve itfaiye gibi söndürme ekipmanlarımız, buraya intikal edene kadar maalesef 10 ev ve caminin çatısına sıçradı. Şu an itibariyle 10 evimiz tamamen yandı. Camimizin çatısı yandı." dedi.

En büyük tesellilerinin can kaybının olmaması olduğunu vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Allah'a şükür ki herhangi bir can kaybımız yok. Yanan evlerden 5 tanesi boştu. 5 tanesinde vatandaşlarımız ikamet ediyordu. İkamet eden vatandaşlarımızı ilk etapta akrabalarının yanlarına yerleştirdik. Şu an herhangi bir mağduriyet söz konusu değil. Yarın sabah itibariyle hem hayvanları hem de kendilerine yeni konutlar yapana kadar kullanacakları uygun alanları planladık. Kullanılmayan kamu binalarını tahsis ettik. Okulumuzu ve camimizi de belli bir süre tahsis edeceğiz. Devlet olarak vatandaşlarımızın yarasını en kısa sürede saracağız."

Çakır, yangının kontrol altına alındığını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Kapukaya Hoca Müslümanları uyardı: Bunu yapan insanlar lanetlenmiştir
Gündem

Mehmet Kapukaya Hoca Müslümanları uyardı: Bunu yapan insanlar lanetlenmiştir

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Din İşleri Yüksek Kurulu eski üyesi Mehmet Kapukaya Hoca, bir kimseye iftira atmanın İslam'a göre hükmünü anlattı..
Şaka değil! Ahmet Davutoğlu AK Parti için bunları söyledi
Siyaset

Şaka değil! Ahmet Davutoğlu AK Parti için bunları söyledi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti döneminde Türkiye'nin Müslüman ülkeler tarafından İslam dün..
İzmir'de depremzede teyze ile Kaya arasında gülümseten sohbet
Gündem

İzmir'de depremzede teyze ile Kaya arasında gülümseten sohbet

İzmir'de gerçekleşen depremin ardından çadırlara yerleştirilen vatandaşları ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan ..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay