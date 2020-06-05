  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Kastamonu'da kardeşi tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kişi öldü

Zanlı gözaltına alındı ZANLININ YAKALANMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-05 11:08:31 -
GÜNCELLEME - Kastamonu'da kardeşi tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kişi öldü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde kardeşi tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Boğdam köyünde emekli öğretmen Ömer E. ile kardeşi Fikret E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fikret E. ağabeyine tabancayla ateş açtı.

Silah seslerini duyanların haber vermesinin ardından gelen sağlık ekipleri, Ömer E'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri, Fikret E'yi Sarpun köyü yakınlarında suç aleti silahla yakaladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı