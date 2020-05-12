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GÜNCELLEME - Kabil'de hastaneye silahlı ve bombalı saldırı: 4 ölü

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-12 13:10:25 -
GÜNCELLEME - Kabil'de hastaneye silahlı ve bombalı saldırı: 4 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün faaliyet gösterdiği hastaneye düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 sivil hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Merve Amini, basına yaptığı açıklamada, saldırganların, Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesindeki hastaneye silahlı saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Amini, 3 saldırgandan birinin etkisiz hale getirildiğini ve hastaneden 80 kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Amini, saldırıda ilk belirlemelere göre 4 sivilin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Taliban, saldırıyla ilgilerinin bulunmadığını açıkladı.





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