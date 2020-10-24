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Aktüel GÜNCELLEME - Kabil'de eğitim merkezine intihar saldırısı
Aktüel

GÜNCELLEME - Kabil'de eğitim merkezine intihar saldırısı

Saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi de yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-24 19:45:10 -
GÜNCELLEME - Kabil'de eğitim merkezine intihar saldırısı

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Kevser Danış Eğitim Merkezine düzenlenen intihar saldırısında 18 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Kevser Danış Eğitim Merkezine intihar saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Aryen, saldırıda çoğu öğrenci 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 57 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Taliban saldırının kendileri tarafından yapılmadığını savundu.

Öte yandan daha önce eylemin bombalı saldırı olduğu açıklanmıştı.

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