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Aktüel GÜNCELLEME - İzmir'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı
Aktüel

GÜNCELLEME - İzmir'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-16 21:03:27 -
GÜNCELLEME - İzmir'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "Briketçi" kod adını kullanan ve daha önce Adana'da yakalanan DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden ile irtibatlı oldukları öne sürülen 5 kişiyi 13 Kasım'da gözaltına almıştı.

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