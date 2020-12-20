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Aktüel GÜNCELLEME - İzmir'de yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan zanlı yakalandı
Aktüel

GÜNCELLEME - İzmir'de yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan zanlı yakalandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-20 23:41:26 -
GÜNCELLEME - İzmir'de yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan zanlı yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde yaklaşık 40 kişiyi dolandırıp kayıplara karıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İlçedeki Tahtakale Çarşısı'nda terzilik yapan ve yüksek kazanç vaadiyle topladığı paralarla ortadan kaybolduğu iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan M.B. polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir dışındaki bir adreste yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, M.B'nin oğlu F.B'nin de polis tarafından gözaltına alındığı, çıkarıldığı mahkemede onun da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

M.B'nin ilk ifadesinde dolandırıcılık suçlamasını reddettiği belirtildi.

Tire Tahtakale Çarşısı'nda terzilik yapan M.B. hakkında incir ihracatı yapacağını söyleyerek yüksek kazanç vaadiyle çevresindeki vatandaşlardan para topladığı, para aldığı kişilere 2 kez ödeme yaparak bu kişilerin güvenlerini kazandığı, ardından yaklaşık 40 kişiden daha yüklü miktarda para alarak kayıplara karıştığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu.

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