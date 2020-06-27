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Aktüel

GÜNCELLEME - İzmir'de sokakta kadına şiddet cep telefonuyla kaydedildi

Zanlı adliye sevk edildi ZANLININ YAKALANMASI VE ADLİYE SEVKİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-27 21:10:09 -
GÜNCELLEME - İzmir'de sokakta kadına şiddet cep telefonuyla kaydedildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokakta genç kıza tokat atıp şiddet uyguladığı iddia edilen kişi adliyeye sevk edildi.

Manas Bulvarı'nda biri kadın iki kişi bir süre tartıştı.

Tartışma esnasında erkeğin genç kıza birkaç kez tokat atması, çevredekiler tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi. Genç kız da erkeğin ellerini tutarak kendini korumaya çalıştı.

Genç kıza şiddet uygulayan kişinin H.K. olduğunu tespit eden Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Sorgusu tamamlanan zanlı, adliye sevk edildi.

Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, darp olayını kıskançlık nedeniyle yaptığını söylediği öğrenildi.



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