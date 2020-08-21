GÜNCELLEME - İzmir'de minibüsün yavru köpeği ezmesi güvenlik kameralarına yansıdı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna giren minibüsünün bir yavru köpeği ezmesi güvenlik kameralarınca görüntülendi, sürücü gözaltına alındı.

Özkan Ç'nin kullandığı 45 J 1510 plakalı minibüs, Ankara Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda pompaların bulunduğu bölümde önüne yavru köpek çıkmasına rağmen yoluna devam etti.

Minibüsün altına giren köpek, lastiğin altında kalarak can verdi. Bu sırada başka bir köpeğin ölmek üzere olan yavru köpeği koklaması dikkati çekti.

Çalışanların duruma tepki göstermesine rağmen minibüs sürücüsü yoluna devam ederek istasyondan çıktı.

Olay, istasyonun güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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Olayın ardından sürücünün belirlenmesi için çalışma başlatan Bornava İlçe Emniyet Müdürlüğü araştırma ekipleri, akaryakıt istasyonu ve çevredeki kameralardan yola çıkarak aracın gittiği yönü belirledi.

Araç sürücüsünün de Özkan Ç. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı gözaltına aldı. Sürücünün ilk ifadesinde köpeği görmediğini iddia ettiği öğrenildi.

Zanlının, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, köpeğin sahibi ve iş yeri çalışanlarının da sürücü hakkında şikayetçi olduğu bildirildi.



