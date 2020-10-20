GÜNCELLEME - İzmir'de kara yolunda erkek cesedi bulundu
Trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen kişiye çarptığı öne sürülen kamyonetin sürücüsü Manisa'da yakalandı ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINMASI VE DETAYLAR EKLENDİ
İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde kara yolunda bir erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Torbalı-Aydın kara yolu Çaybaşı Köprüsü'nde hareketsiz yatan bir kişi bulunduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Cenazeninin 30 yaşındaki Sinan Kaya'ya ait olduğu belirlendi.
Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Sinan Kaya'ya çarptığı değerlendirilen kamyonetin sürücüsü A.B. (50) Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde gözaltına alındı.
A.B'nin, kaza yaptığının farkında olmadığını, kamyonetinin kendiliğinden açılan kasa kapağının yayaya çarpmış olabileceğini söylediği öğrenildi.