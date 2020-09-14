  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı

İstanbul Valiliği: - "Trafik kazasında biri ağır 9 yolcu yaralanmış, yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilmiştir" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-14 08:37:35 -
GÜNCELLEME - İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Pendik ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri ağır 9 kişi yaralandı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Çorum-İstanbul seferini yapan şehirlerarası yolcu otobüsünün, Pendik Esenyalı mevkisi İstanbul istikametinde D-100 kara yolunda seyir halindeyken bariyerlere çarparak devrildiği anlatıldı.

Olay yerine hemen polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, 112 Acil Servis ekiplerinden alınan ilk bilgilere göre; meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 9 yolcunun yaralandığı bildirildi. Açıklamada, yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiği kaydedildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Bütün yolcularımıza geçmiş olsun." ifadesi kullanıldı.

Bu arada, kaza nedeniyle bir süre ulaşım kontrollü olarak iki şeritten sağlandı. Otobüsün olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Padişah torunları dehşeti yaşadı! Bıçak çekip cama dayandı
Yerel

Padişah torunları dehşeti yaşadı! Bıçak çekip cama dayandı

2'nci Abülhamid devrinde Sara Sultan tarafından yapılan yalıda ikamet eden abla-kardeşe komşuları bıçak çekti. Korkuya kapılan yalı sakinler..
Teröristbaşı Gülen’den şok CHP itirafı
Gündem

Teröristbaşı Gülen’den şok CHP itirafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve AK Parti iktidarını her fırsatta FETÖ’nün siyasi ayağı olmakla suçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve p..
Hoca kılığındaki tacizci, PKK'lı çıktı!
Gündem

Hoca kılığındaki tacizci, PKK'lı çıktı!

İstanbul'da kadınları, eşleri ile aralarını düzeltme bahanesi ile dolandırıp taciz eden kendisini 'cinci hoca' diye tanıtan B. D.'nin PKK'lı..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı