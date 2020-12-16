  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon
Aktüel

GÜNCELLEME - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon

Kent genelinde çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 18 şüpheli yakalandı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-16 06:13:29 -
GÜNCELLEME - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından kent genelinde önceden belirlenen adreslere baskın düzenlendi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda ekipler, 18 şüpheliyi gözaltına aldı, adreslerde arama yaptı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Görüntüler az önce Dağlık Karabağ'dan geldi! Özel kuvvetler girdi
Dünya

Görüntüler az önce Dağlık Karabağ'dan geldi! Özel kuvvetler girdi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir takası yapılmaya devam ediliyor. Ruslar dün yayınladığı haritayı bugün güncellerken bölgeden özel bi..
Türkiye'den doğalgaz açıklaması
Gündem

Türkiye'den doğalgaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Nahçıvan doğalgaz boru hattına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Van Gölü'nde panikleten görüntü! Ne olduğu ortaya çıktı
Dünya

Van Gölü'nde panikleten görüntü! Ne olduğu ortaya çıktı

Van'da balık avlamak için göle açılan balıkçılar, yüzen bir yaban domuzu gördü. Balıkçılar, cep telefonu ile kaydettikleri görüntüleri sosya..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay