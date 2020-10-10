GÜNCELLEME - İstanbul'da balıkçı teknesi battı: 2 ölü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da balıkçı teknesinin batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ekiplerce kurtarıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, saat 04.30 sıralarında Kumkapı Balıkçı Barınağı yakınında Kumsal-55 isimli balıkçı teknesi alabora oldu.

Kıyı emniyeti, sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri, ihbar üzerine geldikleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.



Batan teknede bulunan 13 personelden 11'i kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi, 2 personel ise hayatını kaybetti.

- Ölenlerin kimlikleri belirlendi

Hayatını kaybedenlerin Hasan Candan ve Nedim Aktaş olduğu belirlendi. Cenazelerin, Fatih Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olduğu öğrenildi.

Olayda kurtarılan 11 kişi de sağlık kontrolü için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

- "Doğduğu günden beri balıkçılıkla ilgilenirdi"

Hayatını kaybedenlerin yakınlarının hastane önündeki bekleyişleri devam ediyor. Vefat eden Hasan Candan'ın akrabası Hatice Candan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "35 yaşındaydı. Doğduğu günden beri balıkçılıkla ilgilenirdi. Yaklaşık 20 yıldır ekmeğini kazanmak için bu işi yapıyor. Sabah beni kuzenim aradı, saat 06.45'te , 'Amcanın oğlu ölmüş', Yenikapı'ya gitmen gerekiyor.' dedi. Buraya geldim sabahtan beri bekliyoruz. Eşi ve çocukları Ordu'da, amcamla ailesi şu an Ordu'dan geliyorlarmış. Berbat hissediyorum. Çok üzgünüm." dedi.

Görgü tanığı Mustafa Pınar ise "Sabah 6.00-6.30 civarında denizden dönüyorduk, teknenin battığını söylediler. Şimdi kurtarılanlarla ilgili bilgim yok ama 6-7 sahil güvenliğin etrafında beklediğini gördüm. Biz gemi personeliyiz. Denizden dönüyorduk ve geldiğimizde denizden personeli çıkarmışlardır." diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Cumhuriyet Savcısının da hastaneye geldiği görüldü.