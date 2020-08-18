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Aktüel GÜNCELLEME - İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu
Aktüel

GÜNCELLEME - İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu

Şişli Belediyesine ait otoparklarda yağma gerçekleştirdiği, çalışanları yaraladığı, tehdit ettiği, iş ve çalışma hürriyetini ihlal ederek kamu faaliyetlerini engellediği öne sürülen 9 kişi yakalandı GÖZALTI SAYISINDAKİ ARTIŞ ve OPERASYON GÖRÜNTÜSÜ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-18 16:05:45 -
GÜNCELLEME - İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün Şişli Belediyesine ait otoparklarda yağma yaptığı, çalışanları silahla yaraladığı, tehdit ettiği, iş ve çalışma hürriyetini ihlal ederek kamu faaliyetlerini engellediği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 11 kişiden 9'unu yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca ve 1 tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

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