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Aktüel GÜNCELLEME - İstanbul merkezli 4 ildeki organize suç örgütü operasyonu
Aktüel

GÜNCELLEME - İstanbul merkezli 4 ildeki organize suç örgütü operasyonu

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-14 20:13:19 -
GÜNCELLEME - İstanbul merkezli 4 ildeki organize suç örgütü operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 4 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 13'ü tutuklanırken 9'u adli kontrol şartıyla 1'i de savcılıktan serbest bırakıldı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 Aralık'ta İstanbul, Çanakkale, Kocaeli ve İzmir'de silahlı suç örgütü kurma, yönetme, yağma, yağmaya teşebbüs, yağma amaçlı tehdit, kasten yaralama, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarına karıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Operasyonda 4 tabanca, pompalı tüfek, çok sayıda tabanca ve av tüfeği fişeği, örgüt üyelerinin yağma eylemlerinde kullanma amaçlı tedarik ettikleri değerlendirilen polis rozeti, basın trafik kartları, polis telsizi ve askeri kamuflaj ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin farklı zamanlarda iki kişiyi darbettikleri anları cep telefonuna kaydettikleri görüntüler de ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklanırken 9'u adli kontrol şartıyla 1'i de savcılıktan serbest bırakıldı.

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