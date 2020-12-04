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Aktüel GÜNCELLEME - İstanbul merkezli 4 ilde organize suç örgütü operasyonu
Aktüel

GÜNCELLEME - İstanbul merkezli 4 ilde organize suç örgütü operasyonu

Haklarında gözaltı kararı bulunan 25 kişiden 23'ü yakalandı GÖZALTI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-04 12:27:05 -
GÜNCELLEME - İstanbul merkezli 4 ilde organize suç örgütü operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 25 şüpheliden 23'ü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün kent genelinde çok sayıda olaya karıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Çanakkale, Kocaeli ve İzmir'de 28 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 25 şüpheliden 23'ü yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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