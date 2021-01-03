GÜNCELLEME - Isparta'da kayıp ihbarı yapılan kadın ormanlık alanda ölü bulundu

ISPARTA (AA) - Isparta'da, ailesince kayıp ihbarında bulunulan 31 yaşındaki Gülsüm Doğan, ormanlık alanda ölü bulundu.

Ailesinin başvurusu üzerine Doğan'ın en son görüldüğü bölgede arama çalışması yapan AFAD ekipleri, ormanlık alanda kadın cesedi buldu.

Jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin Doğan'a ait olduğu tespit edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürü Metin Akay da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Doğan'ı en son 22 Aralık'ta gördüğünü söyleyen vatandaş Gökhan Gıcır, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadının tek başına Ağlasın mevkisine doğru yürüdüğünü belirtti.

Doğan'ın cesedinin bulunduğu yer ile o gece onu yürürken gördükleri yer arasındaki mesafenin yaklaşık 15 kilometre olduğunu ifade eden Gıcır, "Biz gördüğümüzde zaten hava kararmaya başlamıştı. Biz gördüğümüzde yanında kimse yoktu ama onu geçtiğimizde arkasında beyaz bir araç gördük. O aracın onunla bir ilgilisi olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

Doğan'ın cenazesini bulan AFAD personeli Mehmet Çelikkaya ise görgü tanıklarının beyanına göre çalışmaları Ağlasun bölgesinde yoğunlaştırdıklarını kaydetti.

Cenazede herhangi bir şüpheli durumun olmadığını belirten Çelikkaya, "Bölgeye aşağı yönden patika yollar var, belki oradan yürümüş olabilir." ifadesini kullandı.

Son olarak 22 Aralık 2020'de kent merkezi ve Gökçay mesire alanında görülen Gülsüm Doğan'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirmişti.

Ailenin başvurusu üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri Doğan'ın bulunması için Kirazlıdere mevkisinde drone, iz takip ve kadavra köpekleriyle arama çalışması başlatmıştı.



