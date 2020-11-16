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Aktüel GÜNCELLEME - İl il gezerek "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yapan İran uyruklu 3 zanlı tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - İl il gezerek "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yapan İran uyruklu 3 zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerindeki dolandırıcılık güvenlik kamerasınca görüntülendi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-16 23:54:54 -
GÜNCELLEME - İl il gezerek "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yapan İran uyruklu 3 zanlı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, 5 ilde "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan İran uyruklu 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı, dolandırıcılık olayı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İzmit ilçesinde iş yerinden "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, İran uyruklu M.K, S.G ve F.B'yi Kartepe ilçesinde düzenledikleri operasyonla yakaladı.

1'i kadın 3 şüphelinin üst aramasında bir miktar Türk lirası, dolar ve avro ile altın zincir ele geçirildi.

Zanlıların, Kocaeli'nin yanı sıra İstanbul, Bursa, Yalova ve İzmir'deki bazı iş yerlerinden çalışanları oyalayarak para çaldıkları belirlendi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İzmit ilçesindeki iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, alışveriş sonrası kasaya yönelen zanlının kasiyere vermek için saydığı paranın bir kısmını "tırnakçılık" yöntemiyle çaldığı görülüyor.

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