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GÜNCELLEME - İçişleri Bakanı Soylu: "Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi"

Tunceli Valiliği: - "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-01 00:14:29 -
GÜNCELLEME - İçişleri Bakanı Soylu: "Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi"

ANKARA/TUNCELİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarmanın hava destekli operasyonuyla Tunceli'nin Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından "terörle mücadele"ye ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Bu hafta sonu terör örgütü için kabus oldu. Kahraman jandarmamızın hava desteği ile yaptığı operasyonda Tunceli Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Hafta sonu sadece yurt içerisinde 14 terörist etkisiz hale geldi."

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Ovacık ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Bölgede operasyonun devam ettiği belirtilen açıklamada, "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadesi kullanıldı.

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