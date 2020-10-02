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Aktüel GÜNCELLEME - Hatay'da pelet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - Hatay'da pelet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-02 15:07:48 -
GÜNCELLEME - Hatay'da pelet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde pelet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde, zeytin çekirdeğinden katı yakıt üretilen pelet fabrikasının bir bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, müdahale sonucu yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrika çevresinde jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

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